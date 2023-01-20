القدس المحتلة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسرحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف المملكة الأخوية الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني.وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: إن المملكة هي داعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ولحقوقه في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفي مقدمة ذلك الدعم السعودي الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.// انتهى //23:56ت م0111