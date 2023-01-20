الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسنظمت هيئة فنون العمارة والتصميم اللقاء الثالث لمقهى التواصل بمدينة الخبر في مجمع ريادة الأعمال، بحضور نخبة من المختصين والممارسين في القطاع.وجرى خلال اللقاء الحديث حول ميثاق الملك سلمان العمراني ورؤيته العمرانية الشاملة والتي تسهم في خلق بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي، وتحاكي التطورات المستقبلية، إضافة إلى تبني القيم الرئيسية للميثاق، وهي: الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والاستدامة، والابتكار، والممارسات الصحيحة لتطبيق الميثاق.وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور حول تبني منهجية الميثاق، إضافة إلى الحديث حول تعزيز الهوية العمرانية ومناقشة بعض الأمثلة العمرانية.وتعتبر مبادرة مقهى التواصل إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني؛ تعزيزاً لدعم الممارسين وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة فيمقاهٍ متنوعة في مختلف مناطق المملكة.ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة فنون العمارة والتصميم فيتعزيز التواصل مع الممارسين والمهتمين بالقطاع، وتحفيز مجتمع العمارة والتصميم.// انتهى //00:00ت م0001