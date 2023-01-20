بريدة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأحيا صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، مساء الجمعة، أمسية شعرية بعنوان "البدر يضيء القصيم"، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي والمسؤولين والأهالي بالمنطقة.وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عن شكره لسمو أمير القصيم على دعوته لإقامة هذه الأمسية في المنطقة.فيما قدم سمو أمير القصيم شكره وتقديره لسمو الأمير بدر بن عبدالمحسن على إحياء هذه الأمسية بالمنطقة، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً كبيراً سواء من الحضور أو الشعراء المشاركين بالأمسية.وألقى سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن خلال الأمسية عدداً من القصائد الوطنية والوجدانية التي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور.// انتهى //00:14ت م0002