الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسحقق الجواد الوزير للمالك عبدالإله الموسى، كأس الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل، وسلم الجائزة للفائز، سمو الامير خالد بن فهد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وذلك في الحفل 86 ضمن موسم سباقات الرياض 2023 الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.وحققت الفرس بنت غالية الخالدية، لإسطبلات الخالدية جائزة تحدي نادي سباقات الخيل للخيل العربية، وسلم الكأس للفائز الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن.كما حقق الجواد كاردانو للمالك فهد القحطاني جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وسلم الكأس للفائز مدير عام عمليات ميدان السباق وليد الشليل.وتضمن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد تاج نيوم، للمالك سلطان المنديل، الشوط الثاني على مسافة 1400م، فازت به الفرس همسة، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الشوط الثالث على مسافة 1600م، فاز به الجواد متفرد، لإسطبل العرب، الشوط الرابع على مسافة 1400م، فازت به الفرس شقراء سلطان، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، الشوط الخامس على مسافة 1600م، فازت به الفرس الرميصاء، لإسطبل عذبة للسباقات، الشوط السادس على مسافة 1800م، فاز به الجواد القويماني، لأبناء بريكان البقمي، الشوط السابع على مسافة 2000م، فاز به الجواد تثبيت للمالك رفاعي الغريبان، الشوط الثامن على مسافة 1600م، فاز به الجواد كاردانو للمالك فهد القحطاني، الشوط التاسع على مسافة 1600م، فازت به الفرس بنت غالية الخالدية، لإسطبلات الخالدية، الشوط العاشر على مسافة 1600م، فازت به الفرس تثور، للمالك هادي ال رشيد، الشوط الحادي عشر على مسافة 1800م، فاز به الجواد الوزير للمالك عبدالإله الموسى.// انتهى //00:34ت م0003