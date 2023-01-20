نيويورك 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 330.39 نقطة، بما يعادل 1.00%, ليغلق عند 33375.49 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 288.17 نقطة أو 2.66%, ليغلق عند 11140.44 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 73.76 نقطة أو 1.89%, ليغلق عند 3972.61 نقطة.// انتهى //00:54ت م0004