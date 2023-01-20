اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
نيويورك 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 330.39 نقطة، بما يعادل 1.00%, ليغلق عند 33375.49 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 288.17 نقطة أو 2.66%, ليغلق عند 11140.44 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 73.76 نقطة أو 1.89%, ليغلق عند 3972.61 نقطة.
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