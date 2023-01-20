ع / رياضي / بايرن ميونيخ يتعثر بالتعادل أمام لايبزيجلايبزيج 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستعادل بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بنتيجة 1-1 أمام رازن بال شبورت لايبزيج، مع اسئتناف مسابقة الدوري عقب توقف دام شهرين.وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 38 بعد شوط أول قوي لكن لايبزيج أدرك التعادل بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.ويحتل بايرنالصدارة برصيد 35 نقطة فيما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 29 نقطة. ويتوجه فرايبورج صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة للقاء فولفسبورج السبت.// انتهى //01:36ت م0005