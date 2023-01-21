ينبع 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأطلقت جمعية روافد الخيرية النسائية بمحافظة العيص حملتها الثانية لتوزيع كسوة الشتاء على المستفيدين من خدمات الجمعية وأسرهم.وأوضحت الجمعية أن إطلاق الحملة الثانية لتوزيع كسوة الشتاء ضمن مشروع دفء الشتاء المدعوم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة إحسان، مشيرة إلى أن حملت كسوة الشتاء شملت توزيع (196) بطانية و (150) مدفأة كهربائية و ( 314) جاكيتا شتويا و 300 طقم شتوى للأطفال و 150 بجامة شتوية بقيمة إجمالية 78,000 ريال لعدد 150 أسرة تضم 700 فرد.وتأتي الحملة تزامنا مع موجة البرد وتدني درجات الحرارة وما يصحبها من تقلبات جوية تشهدها المحافظة هذه الأيام.// انتهى //06:45ت م0012