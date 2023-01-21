المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأقام فريق قوافل طابة التطوعي بالمدينة المنورة أمس ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي قدمه المدرب بندر الترجمي بمشاركة عدد من المصورين الفوتوغرافيين.وتضمنت الورشة التدريبية شرحا مبسطا عن أساسيات الكاميرا وتفاصيلها وأجزاء الكاميرات الحديثة وآلية عملها بما في ذلك أنواع عدسات الكاميرات وخصائص الصور الرقمية التي يمكن أن تنتجها أنواع الكاميرات المختلفة، بالإضافة إلى عرض مرئي وتطبيق عملي للمشاركين في الورشة على التصوير ومناقشة وتصحيح أخطاء المصورين .// انتهى //07:13ت م0015