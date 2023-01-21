تاييوان 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسارتفع حجم إنتاج الفحم في مقاطعة شانشي شمال الصين خلال عام 2022 ، ليصل إلى 1.31 مليار طن، بزيادة 8.7 في المئة على أساس سنوي.وأوضحت مديرية الإحصاء المحلية في شانشي أن المقاطعة وفّرت في العام الماضي 620 مليون طن من الفحم الحراري لـ24 منطقة أخرى على مستوى المقاطعات في الصين، إضافة إلى تسريع إطلاق طاقة إنتاج الفحم المتقدمة وزادت من طاقتها الإنتاجية للفحم من خلال التوسع والاستثمار الجديدين في عام 2022.وشكّلت شانشي من نهاية عام 2021 ، 23 في المئة من إجمالي احتياطي الفحم في الصين، حسبما أوضحت بيانات أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية.// انتهى //08:09ت م0017