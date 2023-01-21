سيئول 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسانخفضت صادرت كوريا الجنوبية بنسبة 7ر2 في المئة، على أساس سنوي، في أول 20 يومًا من شهر يناير الجاري، وذلك نتيجة لتراجع صادرات أشباه الموصلات.واستقرت قيمة الشحنات المصدرة من كوريا عند 6ر33 مليار دولار في الفترة من 1 وحتى 20 يناير الجاري، مقارنة بـ 5ر34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات خدمة الجمارك الكورية.وأظهرت البيانات - وفقا لوكالة يونهاب للأنباء - ارتفاع الواردات بنسبة 3ر9 في المئة على أساس سنوي إلى 8ر43 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما تسبب في وجود عجز تجاري بقيمة 2ر10 مليارات دولار، فيما انخفضت شحنات الرقائق المصدرة، وهي منتج تصدير رئيسي بنسبة 1ر34 في المئة، بينما تراجعت صادرت الحديد بنسبة 2ر11 في المئة.// انتهى //08:25ت م0018