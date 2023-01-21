القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشروعات المحاور والطرق في محافظة الجيزة، التي تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة داخل المحافظة.وتناقلت تأكيد وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال نشطًا، لافتة النظر إلى تحقيق مصر معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي الماضي، مع توقعات بـ4.8 - 5٪ خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا.وتحدثت صحف السبت عن الاجتماع المرتقب بين مختلف القوى السياسية السودانية من أجل تجاوز الخلافات بشأن "الاتفاق الإطاري"، وسط توقعات بالتوصل إلى تسوية شاملة لهذه الخلافات قريبًا.ونشرت تحذير الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي المحتلة وتداعياتها، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الأحادية الجانب.وسلطت صحف القاهرة في متفرقات أخرى الضوء على استبعاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، حدوث ركود عالمي في العام الجاري.// انتهى //09:00ت م0019