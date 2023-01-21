إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق الحكومة والمعارضة في إقليم خيبر بختونخواه الباكستاني، على تعيين "أعظم خان" رئيسا انتقالياً لحكومة الإقليم.وتطرقت إلى تشديد السلطات الباكستانية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المتحور الجديد لكوفيد في البلاد.وأشارت صحف إسلام آباد إلى تصريح وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي أكد بأن الحكومة لن تتفاوض مرة أخرى مع "حركة طالبان باكستان"، بل ستتعامل معها بيد من حديد ولن تسمح لها بزعزعة أمن واستقرار البلاد.وتناقلت التقارير التي أفادت بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان بنسبة 59 في المئة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية.وعرجت صحف السبت في الشأن الإقليمي على تحذير خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من أن انهيار سيادة القانون واستقلال القضاء في أفغانستان يشكل كارثة على حقوق الإنسان.// انتهى //09:15ت م0020