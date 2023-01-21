الرباط 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالفعاليات التي نظمتها أمس وكالة بيت مال القدس، بمناسبة مرور ربع قرن على نشأتها، بمشاركة شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الشريكة في القدس.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس، أن المغرب جار وشريك استراتيجي لإسبانيا وأوروبا خصوصا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والاهتمام بالتنمية بأفريقيا.وتطرقت صحف الرباط إلى أعمال جلسة البرلمان العربي، التي انطلقت في القاهرة، لمناقشة القضايا العربية الراهنة، ومتابعة التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية لتوحيد مواقف الدول العربية بشأنها تعزيزا للعمل العربي المشترك.وأخبرت عن فقدان أكثر من 140 شخصا في الكونغو الديمقراطية، إثر حادث غرق قارب في نهر شمال غربي البلاد، مشيرة إلى المخاوف من إمكانية وفاتهم.وتناولت إعلان السلطات الصينية أنها تجاوزت أسوأ مرحلة في المعركة ضد فيروس كورونا وأن انتشار الفيروس أضحى منخفضًا جدا.وتابعت صحف المغرب أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وتناقلت تحذيرات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستاليناغورغييفا، من أن السباق إلى تقديم الإعانات لتشجيع تنمية الصناعات الخضراء في الدول المتقدمة، قد يضر بالأسواق الناشئة والعالم النامي.// انتهى //09:45ت م0021