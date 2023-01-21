القدس المحتلة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد الخارجية الفلسطينية دعم المملكة الكامل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للشعب الفلسطيني في المحافل كافة حتى ينال حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.وركزت على تلقي محكمة العدل الدولية طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 يناير الجاري.وتطرقت صحف السبت إلى عمليات تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وإقامة المستوطنين لبؤرة استيطانية على أراضي مدينة نابلس، ونجاح المئات من النشطاء في إزالة تلك البؤرة الاستيطانية، مما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال اشتباكات مع المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت إلى إطلاق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك النداء السنوي لجمع تبرعات من الدول والجهات المانحة بقيمة نحو نصف مليار دولار لمفوضيته في عام 2023 لإحياء حقوق الإنسان في جميع مناطق العالم .// انتهى //10:34ت م0022