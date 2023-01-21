بغداد 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأحبطت قيادة العمليات المشتركة العراقية هجمات إرهابية في عدد من المحافظات العراقية.وأفاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي اليوم أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين أمنيًا بينهم خمسة من العناصر الإرهابية في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.// انتهى //10:37ت م0023