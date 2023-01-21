القدس المحتلة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها تجاه شاب فلسطيني قرب قرية رأس كركر بمدينة رام الله، ما أدى إلى استشهاده على الفور، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 18 شهيداً.// انتهى //10:38ت م0024