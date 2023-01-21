الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على لقاء رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت أمس، عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس حيث جدد سلفا كير، حرص بلاده على دعم العملية السلمية والاتفاق السياسي الإطاري في السودان.وأخبرت عن توقيع السودان وتركيا بأنقرة أمس، مذكرة تفاهم، تنص على التعاون في مجالات تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية، وترفيع مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجالات النفط والمعادن.ونقلت صحف السبت عن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر، أن الاتفاق الإطاري يلبي مطالب الشارع، ويشكل الحل العادل المقبول الذي يسترد المسار المدني الديمقراطي.وأبرزت تأكيد رئيس اللجنة الأفريقية للمصالحة الليبية محمد الحسن لبات، أنه لا يمكن التوصل لصيغ سياسية لحل الأزمة الليبية دون مصالحة وطنية مركزية، عاداً أن تعيين أفريقي لتولي إدارة بعثة الأمم المتحدة بليبيا أمر مشجع.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى عمليات تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وإصابة العشرات من الفلسطينيين خلال اشتباكات مع المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:35ت م0025