الجزائر 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمخرجات اجتماع الحكومة ومحافظي المحافظات برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمنعقد الخميس الماضي.ولفتت النظر إلى قرار تفويض صلاحيات إضافية للمحافظين من أجل تنفيذ البرامج الإنمائية المعتمدة بعيداً عن الروتين الإداري وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.وأخبرت صحف السبت في تقارير أخرى عن إعلان جنوب أفريقيا إجراء مناورات عسكرية مع روسيا والصين الشهر المقبل قبالة سواحلها وذلك في إطار تعزيز التعاون مع هاتين الدولتين.// انتهى //11:43ت م0026