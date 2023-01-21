بغداد 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم باحتفالات العراقيين في بغداد والاستقبال الجماهيري الكبير للمنتخب العراقي الفائز ببطولة خليجي 25 .وأوردت إنهاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مشاركته بمنتدى دافوس بلقاءات دولية لتنمية الاقتصاد العراقي.وتناولت صحف بغداد تصريحات رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة بأن مدّ أنبوب لتصدير النفط من البصرة إلى العقبة يخدم العراق والأردن ومصر.وأشارت إلى دعم العراق مطلب سلوفينا بالانضمام لعضوية مجلس الأمن وترحيب العراق بقرار البرلمان الألماني باعتبار ما تعرض له الإيزيدين على يد تنظيم داعش الإرهابي إبادة جماعية.// انتهى //12:02ت م0027