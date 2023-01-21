تونس 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وتم خلال الاستقبال تناول نتائج مشاركة تونس في منتدى دافوس وسير جملة من المرافق العمومية في تونس.وأوردت في الشأن الليبي تأكيد رئيس اللجنة الأفريقية للمصالحة الليبية، محمد الحسن لبات، أنه لا يمكن التوصل لصيغ سياسية لحل الأزمة الليبية دون مصالحة وطنية مركزية، عادّاً تعيين أفريقي لتولي إدارة بعثة الأمم المتحدة بليبيا، أمر مشجع.وتطرقت إلى المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية نتج عنها إصابة العشرات في صفوف الفلسطينيين وذلك خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.ونقلت إعلان الحكومة القابونية وفاة وزير خارجية القابون مايكل موسى أدامو، إثر إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء.// انتهى //12:05ت م0028