أبوظبي 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في أبو ظبي، برئيس جمهورية بالاو سورانجل ويبس جونيور.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة وآفاق التعاون المشترك في عدة مجالات وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:23ت م0029