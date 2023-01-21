بغداد 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده أولت أهمية خاصة للعلاقات الخارجية وأنها مستمرة في التواصل وتبادل الزيارات مع الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصلحة المتبادلة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله "إن واجب الدولة التخطيط والتنمية ومعالجة مواطن الخلل وخلق الفرص الاقتصادية"، داعيًا جميع القوى الفاعلة إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات والتجاذبات السياسية غير المجدية.وأوضح السوداني أن الحكومة العراقية تشارف على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة وهي المرة الأولى أن يتمحور قانون الموازنة حول برنامجها، مؤكدًا دعم حكومته للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، إضافة إلى اتخاذ جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره.// انتهى //12:42ت م0030