المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد ، مستمرة حتى الساعة الـ ٦ مساءً.// انتهى //12:43ت م0031