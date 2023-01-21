عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد ، مستمرة حتى الساعة الـ ٦ مساءً.
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