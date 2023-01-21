القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 32.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.052.9 مليار جنيه، مقابل 1.020.4 مليار جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 3.2 في المئة.وقفز مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.31 في المئة، محققًا 16065.98 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 6.79 في المئة، ليصل إلى 2997.81 نقطة، في حين حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 5.31 في المئة، لينهي التعاملات عند مستوى 4459.75 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 17 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.787 مليارات ورقة مُنَفّذة على 425 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.// انتهى //13:06ت م0034