القدس المحتلة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في منطقة رأس العامود في القدس المحتلة.وأفاد المتحدث باسم أهالي سلوان فخري أبو ذياب في تصريح، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت الفلسطيني حسين قنبر تحت التهديد على هدم منزله بيديه.في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جريحاً، بعد إطلاق النار عليه في بلدة عجة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، ومنعت سيارات الإسعاف من الاقتراب منه.// انتهى //14:04ت م0036