سياسي / وزير الخارجية التونسي يلتقي ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين لدى تونس
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
تونس 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
التقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم، ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين لدى تونس، حنان حمدان.
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وجدد الوزير التونسي خلال اللقاء التزام بلاده بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها، إلى حين إيجاد حل دائم لوضعياتهم، مبرزا في هذا السياق أهمية المسؤولية المشتركة لمعالجة مختلف هذه القضايا ودور الشركاء الدوليين في تخفيف العبء على المنظمات الإنسانية وكذلك على الدول المستضيفة، لاسيّما الدول التي تشهد تحديات مختلفة.
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