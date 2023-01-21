تونس 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم، ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين لدى تونس، حنان حمدان.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وجدد الوزير التونسي خلال اللقاء التزام بلاده بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها، إلى حين إيجاد حل دائم لوضعياتهم، مبرزا في هذا السياق أهمية المسؤولية المشتركة لمعالجة مختلف هذه القضايا ودور الشركاء الدوليين في تخفيف العبء على المنظمات الإنسانية وكذلك على الدول المستضيفة، لاسيّما الدول التي تشهد تحديات مختلفة.// انتهى //14:05ت م0037