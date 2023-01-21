عام/ سمو أمير منطقة نجران يزور محافظة شرورة غداً
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
نجران 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
يزور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران غدًا، محافظة شرورة ، يفتتح خلالها فعاليات "شتاء شرورة" ، ويدشن عددًا من المشاريع التنموية يتضمنها حفل استقبال يلتقي خلاله الأهالي والمسؤولين بالمحافظة.
ويشتمل جدول زيارة سموه للمحافظة عددًا من الفعاليات ، منها زيارة مقر قطاع حرس الحدود بالمحافظة، يستمع خلاله لإيجاز عن أبرز أعمال القطاع وما حققه من إنجازات، كما يرعي سموه فعالية سباق الهجن .
ويتضمن اليوم التالي لزيارة سمو أمير منطقة نجران للمحافظة قضاء يوم عمل في مقر المحافظة، يستهله باستقبال الأهالي، ويلتقي عددًا من المسؤولين، ويجتمع مع رؤساء المراكز التابعة للإمارة.
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14:22ت م
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