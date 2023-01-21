نجران 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسيزور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران غدًا، محافظة شرورة ، يفتتح خلالها فعاليات "شتاء شرورة" ، ويدشن عددًا من المشاريع التنموية يتضمنها حفل استقبال يلتقي خلاله الأهالي والمسؤولين بالمحافظة.ويشتمل جدول زيارة سموه للمحافظة عددًا من الفعاليات ، منها زيارة مقر قطاع حرس الحدود بالمحافظة، يستمع خلاله لإيجاز عن أبرز أعمال القطاع وما حققه من إنجازات، كما يرعي سموه فعالية سباق الهجن .ويتضمن اليوم التالي لزيارة سمو أمير منطقة نجران للمحافظة قضاء يوم عمل في مقر المحافظة، يستهله باستقبال الأهالي، ويلتقي عددًا من المسؤولين، ويجتمع مع رؤساء المراكز التابعة للإمارة.// انتهى //14:22ت م0038