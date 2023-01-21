الباحة 28 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسنظم فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة ونادي المخواه الرياضي أمس فعالية سفاري بمركز ناوان ، بحضور رئيس مركز ناوان عبدالعزيز شاكر الزهراني ، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة سلطان حسن شايع ، ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة أحمد سعيد الخرش .وتضمنت الفعالية التي شارك فيها أكثر من 100 مشارك وسط حضور كبير من الأهالي والزوار ، القيادة فوق الرمال بواسطة دبابات الدفع الرباعي، كرة القدم ، وكرة الطائرة ، بالإضافة إلى مسابقات الأطفال .وفي ختام الفعالية تم تكريم المشاركين والداعمين .// انتهى //14:22ت م0039