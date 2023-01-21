أبها 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنات في محافظة سراة عبيدة عن مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -الصباحي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ،وبينت الكلية أن التقديم يبدأ غدًا ويستمر لمدة خمسة أيام, عبر بوابة القبول الموحد "قبولي", منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.// انتهى //14:23ت م0040