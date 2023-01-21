عام / الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
أبها 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
أعلنت الكلية التقنية للبنات في محافظة سراة عبيدة عن مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -الصباحي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ،
وبينت الكلية أن التقديم يبدأ غدًا ويستمر لمدة خمسة أيام, عبر بوابة القبول الموحد "قبولي", منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.
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14:23ت م
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