جدة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة, حفل "فرح جدة" 2023 م في دورته الـ 22 للاحتفاء بعرسان محافظة جدة، يوم الأربعاء 17 رجب المقبل، والذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، بقاعة ليلتي للمناسبات بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة أن الجمعية ساهمت منذ إنشائها في تزويج أكثر من 100 ألف شاب وفتاة، ووفرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدت لهم برامج تدريبية وتأهيلية قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية سعيدة ومستقرة قائمة على الود والرحمة ، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رعايته لهذه المناسبة الاجتماعية الكبيرة التي ترسم السعادة والبسمة في نفوس أبناء وبنات محافظة جدة .من جانبه أشار العضو المؤسّس للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقاً الشيخ عبد المحسن الخيال إلى أن الجمعية تهدف عبر هذه المشاريع الاجتماعية نشر ثقافة الزواج الميسر ومشاركة العرسان فرحتهم والدعوة إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات .يُذكر أن مهرجان فرح جدة امتداد لإحدى عادات أهل جدة بالتجمع في الحارة للاحتفاء بالعرسان بالزفّة والأهازيج الرائعة والحرص على خدمتهم وتوفير كافة متطلباتهم ومشاركتهم الفرحة والبهجة .// انتهى //15:23ت م0041