حضرموت 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 328 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2022 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وجرى خلال المشروع تقديم 1.490 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 61% ونسبة الإناث 39%، بينما شكّلت نسبة النازحين 20% والمقيمين 80% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 67 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 261 مريضًا .ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق .// انتهى //15:23ت م0042