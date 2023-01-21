جيزان 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسشهد معرض " فنن " أحد برامج مهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفا " أمس، تنظيم العديد من البرامج التدريبية المصاحبة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .وأتاحت اللجنة المنظمة فرصة للشباب والفتيات لتعلم الفن الرقمي من خلال دورة متخصصة تضمنت تصنيفات ومميزات الفن الرقمي والأجهزة والبرامج الخاصة به سواء برامج للرسم أو التصميم, بالإضافة إلى عرض مجموعة من مقاطع الفيديو التي تحتوي على خطوات لبعض الرسومات الفنية وعمل تجارب على برامج خاصة بالفن الرقمي، بمشاركة 23 متدرباً ومتدربة، إلى جانب برنامج تدريبي بعنوان " حروف بنكهة النسخ " تعرف خلاله 27 متدرباً ومتدربة على كتابة الحروف بخط النسخ في أول الكلمة ووسطها وآخرها، وبرنامجاً بعنوان " المستقبل الواعد للطاقة الخضراء والأنظمة المستدامة " .يُشار إلى أن معرض " فنن " يشهد توافد العديد من الزوار ومحبي الفنون بمقره بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .// انتهى //15:26ت م0044