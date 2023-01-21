جيزان 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساستضافت قرية جازان التراثية أمس، عرضاً مسرحياً بعنوان " المُدرّمة " ، الذي نظمه نادي ستار للمسرح والفنون الأدائية بالتعاون مع لجنة الفنون الشعبية بالمنطقة، وذلك ضمن برامج مهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفا ".وأعاد العرض المسرحي ذكرى بعض العادات التراثية لأهالي منطقة جازان قديماً، وعرض لفن " الدلع " الذي يُعد رقصة جماعية غنائية خفيفة الحركة ، إلى جانب فني الزيفة والسيف .// انتهى //15:32ت م0046