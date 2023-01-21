ثقافي / "المُدرّمة " .. عرض مسرحي يستعيد تراث جازان
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
جيزان 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
استضافت قرية جازان التراثية أمس، عرضاً مسرحياً بعنوان " المُدرّمة " ، الذي نظمه نادي ستار للمسرح والفنون الأدائية بالتعاون مع لجنة الفنون الشعبية بالمنطقة، وذلك ضمن برامج مهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفا ".
وأعاد العرض المسرحي ذكرى بعض العادات التراثية لأهالي منطقة جازان قديماً، وعرض لفن " الدلع " الذي يُعد رقصة جماعية غنائية خفيفة الحركة ، إلى جانب فني الزيفة والسيف .
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15:32ت م
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