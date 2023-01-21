حجة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.103 مستفيدين خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وراجع عيادة الطوارئ 553 مستفيدا، وعيادة الباطنية 311 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 120 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 62 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 395 مريضا، وعيادة الإحالة الطبية مريضان، وعيادة الأطفال 311 طفلا، وقسم التوليد 4 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.207 مرضى، واستفاد من قسم الأشعة 74 شخصا، وأجريت 308 فحوص مخبرية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 1.756 مراجعا .وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 611 فردا، وقسم نقل الدم 5 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات .// انتهى //15:46ت م0047