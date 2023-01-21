جيزان 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساستقطبت فعاليات مهرجان " شتاء جازان 23 "، الذي يُقام هذا العام تحت شعار " أجمل وأدفا "، آلاف الزوار خلال الـ 10 الأيام الماضية من داخل المنطقة وخارجها .ويستمتع الزوار بفعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة 60 يوماً، والتي تضم عددا من البرامج الترفيهية و الثقافية والرياضة، وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور وفعاليات خاصة بالأطفال وغيرها من الفعاليات التي تشهدها معظم محافظات المنطقة، بهدف التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية .واستهوت رياضة ركوب وتربية الخيول أطفال وزوار مهرجان شتاء جازان، وبات مرابط وإسطبلات الخيول مقصداً لهم، ومحطة للوقوف والمشاهدة، ومناسبة لتجربة ركوب الخيل من قبل العديد من الأسر الزائرة .وأتاحت اللجنة المنظمة للمهرجان في أحد فعالياته للأطفال التدريب على ركوب الخيل وكيفية التعامل معها أثناء الركوب، بهدف تحسين اللياقة البدنية لديهم وتنمية الثقة بالنفس وتحمّل المسؤولية والصبر، فضلاً عن فوائد ممارسة الفروسية الصحية سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، وإشغال وقت الفراغ بشكل مفيد وممتع .وأوضح المدرب بإسطبل المهاب للخيول العربية الأصيلة بمحافظة أبو عريش المنتصر بالله الدراج، أن هناك عدة محاذير قبل ركوب الخيل وخاصة للأطفال، من أبرزها عدم استخدام الخيل في مَناطِق ذات تضاريس صعبة، وفي الأجواء العاصِفة والماطِرة، وضرورة التأكد من حالة المُعدِّات وجاهزيتها قبل ركوب الخيل، والتأكد من إطعام الحصان قبل ركوبه .// انتهى //16:09ت م0048