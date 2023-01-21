حجة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.571 مستفيدا خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وراجع عيادة الطوارئ 472 شخصا، وعيادة الباطنية 193 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 508 مرضى، وقُدمت خدمات العزل لـ 10 أشخاص، واستفاد من قسم المختبر 230 مريضا، كما تم صرف الأدوية لـ 1.158 فردا .وفي الخدمات المساندة استفاد 428 شخصا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات .// انتهى //16:09ت م0049