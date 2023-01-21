القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسعَقدت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي اجتماعاتها اليوم بالقاهرة، لمناقشة بنود جدول الأعمال المطروحة على أجندة جلسة البرلمان العربي العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انعقادها غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، عددًا من الموضوعات خاصة ما يتعلق بالتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، منها إعداد استراتيجية عربية بشأن سُبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية، وإعداد "رؤية / استراتيجية" للأمن الغذائي العربي، والنظر في إصدار بيان لرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في المغرب، وتأكيد التضامن العربي معها ضد هذا القرار الأوروبي.واستعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقريرًا حول الحالة الاجتماعية في العالم العربي، والمقترحات المُقدّمة من عددٍ من الأعضاء حول "إدراج التغذية المدرسية في موازنات الدول العربية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية"، فضلاً عن مناقشة موضوع "حماية القيم المجتمعية في العالم العربي"، ومشروع مسودة قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري.كما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عددًا من الموضوعات والقضايا المالية، منها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام الجاري، ومشروع قانون استرشادي عربي بشأن تعزيز الاستثمار في محالات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم العربي.وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، تقريرًا حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية التصدي للتقارير المسيسة التي تصدر من بعض الجهات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتأكيد على رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية من تلك الجهات في الشؤون الداخلية للدول العربية.// انتهى //16:49ت م0050