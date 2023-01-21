المدينة المنورة ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣م واساختتمت اليوم بطولة التنس للجامعات السعودية التي نظمت بملاعب الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة .وتوجت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمركز الأول تلتها جامعة الإمام محمد بن سعود بالمركز الثاني وجامعة الملك فيصل في المركز الثالث .واوضح لـ واس رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية خالد بن صالح المزيني أن البطولة اقيمت هذا الموسم بمشاركة 16 جامعة ، مبينا أن البطولة شهدت تنافساً قويا بين الفرق المشاركة وتطوراً ملحوظاً في المستوى العام ، مؤكدا أن البطولات القادمة ستشهد تطويراً في التنافسية والمشاركة .من جانبه أشار الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي إلى أن البطولة والبطولات الأخرى التي ينظمها الاتحاد سوف تستمر في التنقل بين جامعات المملكة في مختلف المناطق للمشاركة في نشر ثقافة البطولات الجامعية والمساهمة في التنشيط السياحي والمعرفي بمناطق المملكة ، كما أن البطولات الجامعية تساهم في اكتشاف المواهب التي تدعم منتخبات المملكة بالكفاءات الرياضية .// انتهى //16:53ت م0051