جدة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأعلن رئيس مجلس إدارة نادي جدة الأدبي الثقافي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي عن موعد ملتقى قراءة النص التاسع عشر من 23 إلى 25 رجب 1444 هـ ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بعنوان " الحراك الأدبي و النقدي للصالونات الثقافية في المملكة" بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا .وأوضح رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أن النادي يهتم بالدراسات النقدية، وشكل المدرسة النقدية، إضافة إلى إصداره عددًا من المجلات المتخصصة ، مبينا أن الملتقى في نسخته التاسعة عشرة سيحظى بمشاركة نخبة من كبار الأدباء لاسيما في ظل وجود أبرز النقاد والمتختصصين من داخل المملكة .وبين السلمي أن عنوان الملتقى لهذا العام يستجيب لتطلعات المشهد الثقافي في التحول للبعد العالمي ويتوافق مع ما نشهده من تطورات متلاحقة في الشأن الثقافي والأدبي .من جانبه، قال أمين اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي " رؤيتنا بأن يكون ملتقى قراءة النص بنادي جدة رائداً في تناول الموضوعات الأدبية المرتبطة بالمشهد الأدبي والثقافي السعودي ، مبينا أن الهدف من رسالة الملتقى هو تشجيع الباحثين والمثقفين على الاهتمام بالأدب وتقويمه وإثرائه، وتعزيز الاتجاهات الأدبية والإبداعية .// انتهى //16:58ت م0052