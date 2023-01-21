ثقافي / أدبي جدة يعلن موعد ومحاور ملتقى قراءة النص 19
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
جدة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي جدة الأدبي الثقافي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي عن موعد ملتقى قراءة النص التاسع عشر من 23 إلى 25 رجب 1444 هـ ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بعنوان " الحراك الأدبي و النقدي للصالونات الثقافية في المملكة" بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا .
وأوضح رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أن النادي يهتم بالدراسات النقدية، وشكل المدرسة النقدية، إضافة إلى إصداره عددًا من المجلات المتخصصة ، مبينا أن الملتقى في نسخته التاسعة عشرة سيحظى بمشاركة نخبة من كبار الأدباء لاسيما في ظل وجود أبرز النقاد والمتختصصين من داخل المملكة .
وبين السلمي أن عنوان الملتقى لهذا العام يستجيب لتطلعات المشهد الثقافي في التحول للبعد العالمي ويتوافق مع ما نشهده من تطورات متلاحقة في الشأن الثقافي والأدبي .
من جانبه، قال أمين اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي " رؤيتنا بأن يكون ملتقى قراءة النص بنادي جدة رائداً في تناول الموضوعات الأدبية المرتبطة بالمشهد الأدبي والثقافي السعودي ، مبينا أن الهدف من رسالة الملتقى هو تشجيع الباحثين والمثقفين على الاهتمام بالأدب وتقويمه وإثرائه، وتعزيز الاتجاهات الأدبية والإبداعية .
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