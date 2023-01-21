عام / اليونسيف : أكثر من 8 ملايين طفل سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
الخرطوم 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف " أن 8.5 مليون طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية من إجمالي 15.6 مليون في السودان .
وأكدت اليونيسيف في تقرير نشر اليوم، أن أستمرار تدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية في السودان ، أدى إلى أزمات إنسانية خلفت أكثر من 8.5 مليون طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية .
وأضاف التقرير أن استمرار العنف الطائفي والصراعات الإقليمية والأخطار الناجمة عن المناخ وتفشي الأوبئة الرئيسية تؤثر على حياة الأطفال ورفاههم في السودان ، مشيراً إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية المطلوبة تقدر بنحو 584.6 مليون دولار أمريكي، لتقديمها للخدمات الأساسية المنقذة للحياة كالتعليم والصحة والتغذية والمياه ، والمساهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال من نقص التغذية .
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