الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسواصل فريق النور صدارته لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بعد تحقيقه الفوز الثالث عشر على التوالي أمام فريق الصفا بنتيجة 40-29، في المواجهة التي جمعتهم اليوم، ضمن الجولة الـ 14 .وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة، عن فوز الوصيف مضر على الأهلي بنتيجة 29-24، فيما حقق الخليج الانتصار على الابتسام بنتيجة 31-20، وكسب الوحدة نظيره الترجي بنتيجة 41-35، وفي آخر المواجهات تعادل القارة مع المحيط بنتيجة 27-27.وبهذه النتائج يواصل النور صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 26 نقطة بعد فوزه في 13 مواجهة متتالية، وبفارق نقطتين عن وصيفه مضر الذي يمتلك 24 نقطة من 12 انتصار، مع وجود مواجهة مؤجلة للفريقين أمام الخليج الذي يأتي ثالثاً برصيد 22 نقطة من 11 انتصار مع وجود ثلاث مواجهات مؤجلة للخليج أمام فرق النور ومضر والصفا.// انتهى //16:59ت م0054