مقديشو 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأعلن الجيش الصومالي استعادة منطقة” جناي عبدله” على بعد 60 كيلومتر غرب مدينة” كسمايو” المقر المؤقت بمحافظة جوبالاند الإقليمية جنوب البلاد .وأفاد ضباط بالجيش الصومالي وفق - وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، أن القوات المسلحة استعادت المنطقة دون مواجهات عسكرية، حيث لاذت عناصر مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بالفرار.// انتهى //17:07ت م0055