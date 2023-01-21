سياسي / الجيش الصومالي يستعيد منطقة” جناي عبدله” بجنوب البلاد
السبت 1444/6/28 هـ الموافق 2023/01/21 م واس
مقديشو 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس
أعلن الجيش الصومالي استعادة منطقة” جناي عبدله” على بعد 60 كيلومتر غرب مدينة” كسمايو” المقر المؤقت بمحافظة جوبالاند الإقليمية جنوب البلاد .
وأفاد ضباط بالجيش الصومالي وفق - وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، أن القوات المسلحة استعادت المنطقة دون مواجهات عسكرية، حيث لاذت عناصر مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بالفرار.
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17:07ت م
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