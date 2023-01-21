الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساختتمت أمس، دورة إعداد المحاضرين والمدربين الوطنيين لبرنامج الرياضة المدرسية التابع للاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي استمر لأكثر من 8 أشهر بمشاركة أكثر من 4000 معلمة ومعلم من مختلف مدن ومناطق المملكة .وتهدف الدورة إلى تخريج أول دفعة محاضري إجازة التدريب الدولية في مستوى D لمعلمين ومعلمات التربية البدنية والمدربين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة لزيادة عدد الممارسين لكرة اليد في المملكة، من خلال المدرسة بالتعاون مع وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، حيث يعد الاتحاد السعودي لكرة اليد أول اتحاد في العالم من بين 209 اتحاد يتقدم لهذا البرنامج ويصبح لديه محاضرين معتمدين في الاتحاد الدولي.وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات في مقر إقامة الدورة في مدينة الخبر المحاضرين المعتمدين شهادات التخرج من الدورة وهم: عبدالمنعم آل هلال، هاشم الشرفاء، خالد البريدي، فرج آل إسماعيل، عبدالرسول الجزيري، بشير القريناوي، صلاح العلي.// انتهى //17:16ت م0056