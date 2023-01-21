واغادوغو 28 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023م واستمكنت قوات الأمن في بوركينافاسو من إطلاق سراح 66 امرأة وطفلا كانوا قد أختطفو على يد مسلحين في شمال البلاد الأسبوع الماضي.وأفادت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو في بيان اليوم، أن القوات نفذت عملية الإنقاذ حيث عثرت على 27 امرأة و39 طفلاً، بينهم رضع في إقليم الشمال الأوسط المجاور .مما يذكر أن مسلحين قاموا باختطاف 66 من النساء وأطفالهن في يومي 12 و13 يناير الجاري ،أثناء تواجدهم في الأدغال خارج قريتين في منطقة أربيندا بإقليم سوم في منطقة الساحل .// انتهى //17:55ت م0058