الدوحة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستستضيف العاصمة القطرية الدوحة يومي 25 و26 من يناير الجاري أعمال الاجتماع الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي يسبقه على مدى اليومين المقبلين اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين.وستناقش الدورة خلال أعمالها عددا من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين الحياة العامة ، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، والتي سترفع مخرجاتها إلى القمة العربية المقبلة.ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذه الدورة، اجتماع تنسيقي لأصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك اجتماع الدورة "78 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" الذي يضم كلا من المملكة ، وعمان، ومصر، والعراق، والسودان، وجيبوتي، والصومال ، وقطر رئيسة الدورة 42 للمجلس .// انتهى //18:02ت م0059