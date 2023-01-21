الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستوّج نائب مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية محمد بن شهيل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات، فريق الهدى بكأس بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب للموسم الرياضي الحالي 2022-2023م، عقب فوزه اليوم في المباراة النهائية على فريق الحزم بنتيجة (27-33)، وحل الحزم في الوصافة مع تأهلهما معاً لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب بدايةً من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م.وتمكن الخويلدية من التغلب على فريق الهلال بنتيجة (24-36) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحل الخويلدية ثالثاً، والهلال رابعاً.// انتهى //18:05ت م0061