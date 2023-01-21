جيزان 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واستنظم غرفة جازان ممثلة في لجنة مراكز الصالون والمشاغل والأندية النسائية بالتعاون مع أمانة المنطقة بغد عد الاثنين لقاءً توعوياً لرفع مستوى الامتثال في المشاريع التجارية وآلية الحصول علي التراخيص التجارية، وذلك بمسرح الغرفة في مدينة جيزان .ويتضمن اللقاء عدداً من المحاور من أهمها تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق، ودعم المنشآت وتحفيزها، ورفع مستوى الشفافية والامتثال باللوائح والأنظمة البلدية، والتعاون لتحسين وتطوير آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق المعايير الصحية والفنية لدى المحلات والمباني والتجارية وسكن العمالة الجماعية، والمساهمة في معالجة مظاهر التشوهات البصرية بالمنطقة .ويستهدف اللقاء صالونات التجميل، والمشاغل، والأندية النسائية، والمطاعم، والكافيهات، وتجار المواد الغذائية الاستهلاكية، والمحلات التجارية، والمولات، ومواد البناء، وقطع الغيار، والتشاليح . // انتهى //18:09ت م0062