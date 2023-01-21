الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساختتمت أمس احداث ومجريات حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، والذي اقيم في مقر قمة المنافسة السعودية في مدينة الرياض، ويأتي هذا الحفل بنسخته الثالثة استكمالاً لدعم وتكريم الافضل في قطاع الرياضات الإلكترونية، وأتت هذه النسخة بـ15 جائزة لتغطي مختلف الفئات.وجاءت الجوائز على النحو التالي، حصل اللاعب "Trk511" على جائزة افضل لاعب في السنة, فيما حصلت اللاعبة “Madv” لقب افضل لاعبة في السنة، وفي جائزة افضل لاعب لأجهزة الهاتف المحمول فاز بها اللاعب “ID7”، وفاز بجائزة افضل لاعب صاعد في السنة اللاعب “Saleh Bakhashwin”، فيما حقق فريق “Falcons Esports” جائزة افضل فريق في السنة، كما حققوا ايضاً جائزة افضل منظمة العاب في السنة .وفي فئة التدريب حصد المدرب "Azzam Al-Jabr" جائزة افضل مدرب في السنة، وحقق اللاعب “ShongXBong” جائزتي أفضل صانع محتوى في السنة وكذلك جائزة افضل ستريمر في السنة، وفي فئة التعليق فاز المعلق “Henky” بجائزة افضل معلق في السنة، وذهبت جائزة أفضل محلل بالسنة للمحلل “Nawaf Albqumi”، وفي جائزة التميز السعودي في الرياضات الالكترونية في السنة فاز بها فريق “Falcons Esports”، اما في سفراء الرياضات الالكترونية ذهبت جائزة أفضل سفير للرياضات الإلكترونية إلى "Solgr"، واخيراً فاز بجائزة أفضل مركز العاب في السنة "ZNTRX".// انتهى //18:11ت م0063