جيزان 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واساحتضن مسرح قرية جازان التراثية أمس ، فعاليات "ليالي المحافظات التراثية"، التي تقام أواخر كل أسبوع، ضمن برامج مهرجان شتاء جازان للعام الحالي " أجمل وأدفا " الذي يستمر 60 يومًا .وقدمت محافظات الحًرّث وضمد والدائر وجبال الحشر العديد من ألوان الفنون الشعبية، التي أحيت الموروث الشعبي عبر الرقصات والأهازيج الشعبية التي تشتهر بها منطقة جازان ومنها السيف والعرضة والدلع والزيفة والمعشى والزامل والعزاوي والصفقه وغيرها .وتعد قرية جازان التراثية بيئة مثالية لعرض الموروثات الشعبية والفنية حيث تضم مكونات الحياة القديمة في المنطقة من خلال البيت التهامي والجبلي والفرساني، فضلا عن السوق الشعبي .// انتهى //18:13ت م0064