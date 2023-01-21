ابوجا 28 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023م واسأعلنت السلطات الصحية النيجيرية، عن تفشي مرض الدفتيريا الذي أودى حتى الآن بحياة 25 شخصا، معظمهم من الأطفال، في محافظة "كانو"، إحدى أكثر الولايات تضررا شمالي البلاد.وأفاد رئيس مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا، إيفيدايو أديتيفا في بيان، أن المركز بدأ إجراءات الاستجابة الطارئة لتفشي المرض، ويراقب الوضع عن كثب في 4 من محافظات البلاد الـ 36 .وأشارت لجنة الصحة في محافظة كانو إلى أن المحافظة سجلت أكثر من 70 حالة مشتبه بها إلى جانب 25 حالة وفاة مرتبطة بالعدوى البكتيرية .مما يذكر أن نيجيريا لم تشهد تفشي مرض الدفتيريا بهذا الحجم في السنوات الأخيرة، رغم أن القدرة على تشخيص المرض وعلاجه محدودة في العديد من المناطق النائية .// انتهى //18:16ت م0065